Акинфеев признался, в какой момент покинул общий чат сборной России по футболу

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, в какой момент он покинул общий командный чат сборной России по футболу.

«Моментально удалился, ещё когда был на обследовании в Германии», — сказал экс-голкипер национальной команды на YouTube-канале Российского футбольного союза.

Он объяснил, что сделал это, так как туда приходили сообщения, связанные с распорядком дня сборной, которые могли его отвлекать.

«Обед в такое время, тренировка — в такое. И ты задумываешься, какая ещё тренировка? Поэтому сразу удалился», — добавил Акинфеев.

Акинфеев дебютировал в сборной России в 2004 году, провёл 110 матчей. В его послужном списке — полуфинал чемпионата Европы 2008 года и 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. Осенью 2018 года вратарь ЦСКА принял решение прекратить международную карьеру.

Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефона.