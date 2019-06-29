Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефона

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключил возвращения в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефона
  • Reuters

«Акинфеева попросил не менять телефон. Ситуации бывают разные. У нас был случай с Игнашевичем, когда он закончил со сборной. Но в самый решающий момент он нам помог. На сегодня Акинфеев решил прекратить выступления за национальную сборную, но никто не знает, что будет в будущем», — приводит слова Черчесова пресс-служба ЦСКА.

Он отметил, что у него нет вопросов к игре нынешних вратарей сборной России — Маринато Гилерме, Антона Шунина и Андрея Лунёва.

Акинфеев дебютировал в сборной России в 2004 году, провёл 110 матчей. В его послужном списке — полуфинал чемпионата Европы 2008 года и 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. Осенью 2018 года вратарь ЦСКА принял решение прекратить международную карьеру.

Ранее сообщалось, что Черчесов посетил тренировочный лагерь ЦСКА в Австрии.

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