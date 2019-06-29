Черчесов посетил тренировочный лагерь ЦСКА в Австрии
- Reuters
«Много молодёжи, радует, что она есть в команде, тренируется, смотрит изнутри и снаружи на большой футбол. Мне понравилось, всё живо, футболисты отдавались полностью, слушали, что говорят тренеры», — приводит слова Черчесова официальный Twitter ЦСКА.
В прошлом сезоне «армейцы» финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, завоевав путёвку в Лигу Европы.
Ранее сообщалось, как «Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии.