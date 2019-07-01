Геркус рассказал, что отклонил предложение клуба РПЛ

Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус рассказал, что отклонил предложение о работе от одного из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Было предложение за пределами Москвы. Но я для себя решил, что и так далеко забрался из Петербурга. Москва — это крайняя остановка. Звали, кстати, на ту же позицию, что была в «Локомотиве», — у меня нет дальнейшего карьерного роста. Кем можно стать? Уже все позиции пересижены: финансовым директором был, стратегическим был, генеральным тоже», — приводит слова Геркуса Sports.ru.

Он отметил, что для него лучше посидеть без работы, чем далеко уезжать.

«Пока имею возможность отказать. Может, через два-три года соглашусь. Хотя вряд ли», — добавил функционер.

Геркус работал в «Локомотиве» с 2016 по 2018 год, а с 2008 по 2016 год — в «Зените».

Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» обратились с открытым письмом к Мещерякову.