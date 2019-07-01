Фанаты «Локомотива» обратились с открытым письмом к Мещерякову

Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» выступили с открытым письмом к председателю совета директоров клуба — Анатолию Мещерякову.

В письме, опубликованном на различных социальных платформах фанатских объединений «Локомотива», таких как Telegram, Instagram и «Вконтакте», говорится о том, что нынешний гендиректор клуба Василий Кикнадзе ни разу не встречался с болельщиками, что, соответственно, означает отсутствие какого-либо контакта между ними и руководством железнодорожников.

Фанаты также выразили своё недовольство интервью представителя клуба, коммерческого директора Фаттахова Марата, который своими комментариями, по их мнению, дал отчётливо понять, что болельщики не являются приоритетной задачей клуба.

Фанаты также попросили Мещерякова повлиять на сложившуюся ситуацию, чтобы не допустить возможного повторения негативного опыта взаимодействия клуба с болельщиками.

Ранее сообщалось, что новичок «Локомотива» Мурило присоединился к команде на сборе в Австрии.