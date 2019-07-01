Поздняков заявил, что результаты сборной России на ЕИ-2019 являются отражением спортивных успехов страны

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал выступление национальной команды на Европейских играх 2019 года в Минске.

«Команда завоевала безоговорочную победу — и по количеству золотых медалей, и по общей сумме наград. Это, безусловно, является отражением наших спортивных успехов в широком смысле этого слова», — заявил Поздняков.

Он отметил, что Европейские игры являются вторыми по значимости мультиспортивными соревнованиями и что все без исключения эксперты признают данный проект успешным.

«В этом году соревнования прошли по 15 видам спорта, но есть много желающих включить новые виды. Интерес растёт, и статус игр будет повышаться, это подчёркивает и приезд на закрытие игр главы МОК Томаса Баха», — добавил глава ОКР.

Вторые в истории Европейские игры прошли в Минске. Сборная России стала победителем медального зачёта, завоевав в общей сложности 109 наград.

Ранее сообщалось, что глава ОКР встретил сборную России по возвращении с ЕИ-2019.