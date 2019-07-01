Глава ОКР встретил сборную России по возвращении с ЕИ-2019

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поприветствовал делегацию национальной команды, вернувшуюся в Москву с Европейских игр 2019 года в Минске.

«Очень приятно окунуться в домашнюю атмосферу. И сегодня здесь, вместе с этой замечательной командой спортсменов, профессионалов, которые с первого до последнего из десяти дней Европейских игр добывали в копилку сборной золотые, серебряные и бронзовые медали. Безусловно, вся команда — молодцы, боролись как единый коллектив. Хочу поблагодарить каждого из спортсменов — и тех, которые выиграли медали, и тех, кто не выиграл в силу разных причин, а также тренеров и всех специалистов, обеспечивавших выступление спортсменов на этих соревнованиях», — заявил Поздняков.

1 июля сборная России, завоевавшая 109 наград на Европейских играх и ставшая победителем медального зачёта соревнований, вернулась в Москву. Самолёт со спортсменами совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин остался доволен выступлением россиян на Европейских играх в Минске.