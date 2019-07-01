Футболист Караваев ответил на вопрос о своём будущем в «Витессе»

Российский защитник Вячеслав Караваев прокомментировал информацию о своём возможном уходе из голландского «Витесса».

«Соглашение продолжает действовать. Условия — старые. О продлении пока говорить рано. Останусь ли я в «Витессе»? Ничего нельзя исключать. Летом часто поступают разные предложения. Но на данный момент я игрок «Витесса». Мой контракт рассчитан до 2021 года. И я полностью сосредоточен на своей нынешней команде», — приводит слова Караваева «Советский спорт».

По информации СМИ, в его услугах заинтересован ряд российских клубов, среди которых «Зенит» и «Спартак».

«В прессе мелькают новости, но ни мне, ни моему агенту официальных запросов не поступало. А слухи я не комментирую», — добавил 24-летний россиянин.

Караваев играет за «Витесс» с 2018 года. В его активе 1 гол и 8 голевых передач в 60 матчах за клуб из Арнема, которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что братья Березуцкие продолжат работу в «Витессе» ассистентами Слуцкого.