Братья Березуцкие продолжат работу в «Витессе» ассистентами Слуцкого

Голландский футбольный клуб «Витесс» объявил состав тренерского штаба команды на сезон-2019/20.

Как сообщает пресс-служба клуба, главным тренером останется российский специалист Леонид Слуцкий. Его ассистентами будут Олег Яровинский, Алексей и Василий Березуцкие, а также голландец Никки Хофс.

Слуцкий возглавляет «Витесс» с 2018 года. Под его руководством команда завершила сезон в Эредивизи на пятом месте, но не сумела пробиться в Лигу Европы. Братья Березуцкие, завершившие летом 2018 года игровую карьеру, присоединились к тренерскому штабу клуба из Арнема в январе 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» назначил экс-голкипера команды Чеха техническим директором клуба.