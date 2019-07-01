РУСАДА дисквалифицировало десятерых спортсменов

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации десяти спортсменов за нарушения антидопинговых правил.
РУСАДА дисквалифицировало десятерых спортсменов
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РУСАДА речь идёт о: трёх представителях пауэрлифтинга — Айнуре Фассаховой (2 года), Дмитрие Дятко (4 года), Губенко Юлии (4 года); трёх представителях лёгкой атлетики — Наталье Хохловой (2 года), Артёме Леоненко (4 года), Арине Моисеевой (4 года); трёх представителях тяжёлой атлетики — Надежде Ломовой (4 года), Светлане Яковлевой (2 года), Максиме Новикове (4 года) а также одном представителе спорта для слепых  — Николае Козареве (1 год).

Ранее сообщалось, что биатлонист Чернышов не будет оспаривать свою дисквалификацию.

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