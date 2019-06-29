Биатлонист Чернышов не будет оспаривать свою дисквалификацию

Российский биатлонист Александр Печёнкин рассказал, что не намерен оспаривать свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Посоветовавшись с юристами, нам дали понять, что шансы выиграть дело ничтожно малы, так как в спортивном деле не существует презумпции невиновности, то есть для IBU и CAS не обязательны прямые доказательства, им достаточно материалов Родченкова, Макларена, LIMS и московской лаборатории», — приводит слова Чернышова ТАСС.

Он также отметил, что Союз биатлонистов России был готов оказать ему материальную помощь, необходимую для подачи апелляции.

25 июня стало известно, что 26-летний Чернышов и 27-летний Александр Печёнкин были дисквалифицированы на четыре года за участие в допинговых схемах.

Ранее Печёнкин рассказал подробности о своей дисквалификации.