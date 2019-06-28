Биатлонист Печёнкин рассказал подробности о своей дисквалификации

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Российский биатлонист Александр Печёнкин рассказал подробности своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Биатлонист Печёнкин рассказал подробности о своей дисквалификации
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Как таковых слушаний не было. Никто в этом заинтересован не был. Я уже давно смирился и, можно сказать, завершил карьеру ещё до оглашения каких-то решений. У меня только один выбор — принять то, что происходит. Мне писали: «Вы виновны». Я отвечал: «Ничего не употреблял, ни в каких схемах не участвовал». И после этого всего они решили, как им нужнее», — приводит слова Печёнкина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что решение было основано на показаниях информатора Всемирного антидопингового агентства и экс-главы московской лаборатории Григория Родченкова.

«Я вообще им предлагал: давайте вскроем пробу В 2012 года, с отбора на международные старты юниоров, я готов найти деньги на это, заплатить. Отказали и объявили мошенником. Хоть бы объяснили, в чём, что не устроило. Нет, всё со слов Родченкова, какие-то списки», — добавил спортсмен.

25 июня стало известно, что 27-летний Печёнкин и 26-летний Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за участие в допинговых схемах.

Ранее сообщалось, что Печёнкин решил завершить карьеру.

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