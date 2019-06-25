Дисквалифицированный за допинг биатлонист Печёнкин решил завершить карьеру

Короткая ссылка
Российский биатлонист Александр Печёнкин, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, принял решение завершить профессиональную карьеру и отказаться от права на апелляцию.
Дисквалифицированный за допинг биатлонист Печёнкин решил завершить карьеру
  • РИА Новости

«Он не будет подавать апелляцию. Александр напишет письмо в Союз биатлонистов России о завершении карьеры», — цитирует ТАСС слова матери спортсмена, Ольги Печёнкиной.

Александр Печёнкин является чемпионом Европы — 2015. Спортсмен был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, а также участие в организованной допинговой схеме, что является отягчающим обстоятельством.

Ранее сообщалось, что биатлонисты Печёнкин и Чернышов дисквалифицированы за участие в допинговых схемах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить