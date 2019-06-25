Дисквалифицированный за допинг биатлонист Печёнкин решил завершить карьеру

Российский биатлонист Александр Печёнкин, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, принял решение завершить профессиональную карьеру и отказаться от права на апелляцию.

«Он не будет подавать апелляцию. Александр напишет письмо в Союз биатлонистов России о завершении карьеры», — цитирует ТАСС слова матери спортсмена, Ольги Печёнкиной.

Александр Печёнкин является чемпионом Европы — 2015. Спортсмен был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, а также участие в организованной допинговой схеме, что является отягчающим обстоятельством.

Ранее сообщалось, что биатлонисты Печёнкин и Чернышов дисквалифицированы за участие в допинговых схемах.