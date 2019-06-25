Биатлонисты Печёнкин и Чернышов дисквалифицированы за участие в допинговых схемах

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Международный союз биатлонистов (IBU) выпустил пресс-релиз, в котором сообщается о дисквалификации российских спортсменов Александра Печёнкина и Александра Чернышова за нарушение антидопинговых правил.
Биатлонисты Печёнкин и Чернышов дисквалифицированы за участие в допинговых схемах
  • РИА Новости

Биатлонисты Чернышов и Печёнкин дисквалифицированы IBU на основании информации, которая поступила из Всемирного антидопингового агентства (WADA) после обработки данных, полученных из московской лаборатории. Спортсменам вменяется «участие в организованной допинговой схеме».

Оба биатлониста дисквалифицированы на четыре года, срок отлучения от спорта будет отсчитываться с 21 июня 2019 года. В случае с Печёнкиным ему будет засчитан срок временного отстранения с 5 ноября 2018 года. Результаты спортсмена с 7 января 2012 года по 6 января 2016 года будут признаны недействительными. Также аннулированы результаты Чернышова с 17 июля 2014 года.

Спортсмены могут подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в течение 21 дня.

Ранее сообщалось, что IBU требует от Васильевой полностью оплатить затраты на слушание её допингового дела.

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