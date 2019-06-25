IBU требует от Васильевой полностью оплатить затраты на слушание её допингового дела

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Международный союз биатлонистов (IBU) потребовал от российской спортсменки Маргариты Васильевой оплатить все расходы, связанные со слушанием её дела о пропуске трёх допинг-тестов.
IBU требует от Васильевой полностью оплатить затраты на слушание её допингового дела
  • РИА Новости

«Решения по делу нет. IBU хочет, чтобы Васильева полностью оплатила все расходы по слушанию, гонорар адвокатам IBU, приезд судей на заседание. Сумма огромная и Маргарите её не потянуть. 6 июня мы отправили заявление Васильевой, в котором заявили, что она не считает это справедливым и каждая сторона должна платить за себя сама. Через две недели нам пришло уведомление от дисциплинарной панели IBU, что они ничего от нас не получали от нас. Мы до сих пор ждем ответа по разрешению сложившейся ситуации», — цитируют представителя биатлонистки Сергея Лисина «Известия».

Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста в течении одного календарного года. Российской биатлонистке угрожает дисквалификация сроком от одного до двух лет.

Ранее сообщалось, что происходит в мире биатлона в межсезонье.

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