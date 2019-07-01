Экс-глава ВФЛА заявил, что не писал письмо в IAAF о допинге у британских атлетов

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Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал свою возможную причастность к написанию письма доверенному лицу бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака о нарушениях антидопинговых правил британскими спортсменами.
Экс-глава ВФЛА заявил, что не писал письмо в IAAF о допинге у британских атлетов
  • РИА Новости

«Могу вас заверить, что речь идёт о письме, которое не идентифицировано, я такого письма не писал. При этом мне странно видеть сообщения о том, что я избегаю следствия. В марте 2017 года из Франции ко мне приезжали представители прокуратуры, в течение всего дня пять человек допрашивали меня как свидетеля. Я предоставил ответы на все вопросы, в том числе по поводу этого письма», — приводит слова Балахничёва ТАСС.

30 июня немецкий телеканал ARD опубликовал выдержки из 90-страничного отчёта о расследовании парижской прокуратуры в отношении бывшего руководства IAAF, в котором среди прочего говорится об электронном письме Балахничёва, датированном июлем 2014 года, в котором он говорит о списке спортсменов, в чьих паспортах крови были обнаружены признаки нарушений антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что экс-глава IAAF предстанет перед французским судом.

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