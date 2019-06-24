СМИ: Экс-глава IAAF предстанет перед французским судом
Об этом сообщает Inside the Games.
Диака также обвиняют в сокрытии положительных допинг-тестов российских спортсменов в обмен на взятки. В постановлении о судебном разбирательстве говорится, что отмена санкций в отношении России в обмен на деньги была согласована с экс-главой Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентином Балахничёвым.
При этом Балахничёву, бывшему тренеру сборной России по лёгкой атлетике Алексею Мельникову, советнику Диака Хабибу Сиссе и экс-руководителю антидопинговой службы IAAF Габриэлю Долле также предъявлены обвинения.
Напомним, что Диак был арестован в 2015 году, но впоследствии выпущен на свободу. Балахничёв и Мельников покинули свои посты после допингового скандала в том же году.
Ранее AIU получил от WADA около 110 тыс. файлов данных московской лаборатории.