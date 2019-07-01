Тебас высказался против возможного возвращения Неймара в Испанию

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался против возвращения бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в чемпионат Испании.

«Я бы не хотел, чтобы Неймар возвращался в Ла Лигу, потому что он не является хорошим примером для подражания. Ты можешь быть отличным игроком, но манера поведения также очень важна с точки зрения ценностей, которые мы пропагандируем. Мы много работали, чтобы сохранить наши ценности, и не хотим менять имидж», — приводит слова Тебаса Marca.

По информации СМИ, 27-летний бразилец, ставший за последнее время участником ряда скандалов как на поле, так и вне его, может вернуться в каталонскую «Барселону», за которую выступал до трансфера в ПСЖ.

Ранее в «Барселоне» подтвердили, что Неймар хочет вернуться в клуб.