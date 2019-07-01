Хачанов сохранил девятое место в мировом рейтинге теннисистов ATP

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый рейтинг спортсменов по состоянию на 1 июля.
Хачанов сохранил девятое место в мировом рейтинге теннисистов ATP
  • globallookpress.com
  • © ©Friso Gentsch/dpa

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, первая пятёрка не претерпела изменений — лидерство сохранил серб Новак Джокович, за ним располагаются испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев.

Лучшим из россиян остаётся Карен Хачанов, сохранивший девятое место. Даниил Медведев остался 13-м, а Андрей Рублёв опустился на 79-ю позицию.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова поднялась на семь позиций в мировом рейтинге WTA.

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