Хачанов сохранил девятое место в мировом рейтинге теннисистов ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый рейтинг спортсменов по состоянию на 1 июля.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, первая пятёрка не претерпела изменений — лидерство сохранил серб Новак Джокович, за ним располагаются испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев.

Лучшим из россиян остаётся Карен Хачанов, сохранивший девятое место. Даниил Медведев остался 13-м, а Андрей Рублёв опустился на 79-ю позицию.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова поднялась на семь позиций в мировом рейтинге WTA.