Теннисистка Александрова поднялась на семь позиций в мировом рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 1 июля.

В обновлённом рейтинге от 1 июля, опубликованном на официальном сайте WTA на день раньше, первая пятёрка не претерпела изменений — лидирует австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака. На третьей, четвёртой и пятой строчках остались чешка Каролина Плишкова, голландка Кики Бертенс и немка Анжелика Кербер.

Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, занимающая 30-е место.

Екатерина Александрова поднялась с 52-го на 45-е место. Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Маргарита Гаспарян потеряли по одной позиции и расположились на 46, 59 и 62-й строчках рейтинга.

Анастасия Потапова и Евгения Родина остались 71-й и 73-й. Вера Звонарёва опустилась на 78-е место.

Мария Шарапова осталась 80-й.

Виталия Дьяченко и Анна Блинкова улучшили своё положение на три места, заняв 83-е и 84-е места соответственно.

Ранее сообщалось, что Плишкова обыграла Кербер и стала чемпионкой турнира WTA в Истбурне.