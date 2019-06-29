Плишкова обыграла Кербер стала чемпионкой турнира WTA в Истбурне
Чешка Каролина Плишкова одержала победу над немкой Анжеликой Кербер в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истбурне.
- © AFP7/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час 13 минут, и завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу третьей ракетки мира.
Для Плишковой этот титул стал 14-м в карьере и вторым в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось, что Шарапова опубликовала пост в поддержку ЛГБТ-сообщества.
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