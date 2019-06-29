Плишкова обыграла Кербер стала чемпионкой турнира WTA в Истбурне

Чешка Каролина Плишкова одержала победу над немкой Анжеликой Кербер в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истбурне.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут, и завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу третьей ракетки мира.

Для Плишковой этот титул стал 14-м в карьере и вторым в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что Шарапова опубликовала пост в поддержку ЛГБТ-сообщества.