СМИ: Клуб НБА «Милуоки» подпишет новые контракты с форвардом Миддлтоном и центровым Лопесом

Победитель минувшего регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), клуб «Милуоки Бакс», достиг договорённостей о заключении новых контрактов с атакующим защитником/лёгким форвардом Крисом Миддлтоном и центровым Бруком Лопесом.

Об этом посредством своей страницы в социальной сети Twitter сообщает инсайдер ESPN Эдриен Войнаровски.

Отмечается, что контракт с Миддлтоном, в сезоне-2018/19 впервые в карьере получившим приглашение на Матч звёзд НБА, будет рассчитан на пять лет, за которые форвард заработает в общей сложности $178 млн. Лопес, в свою очередь, поставит подпись под четырёхлетним договором, за время действия которого он получит $52 млн.

В регулярном чемпионате НБА сезона-2018/19 «Бакс» одержали 60 побед в 82 матчах, во второй раз в истории клуба добившись лучшего соотношения побед и поражений во всей ассоциации. В плей-офф подопечные Майка Буденхольцера дошли до финала Восточной конференции, где уступили будущим чемпионам из «Торонто Рэпторс» со счётом 2:4.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант продолжит карьеру в «Бруклин Нетс».