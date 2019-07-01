СМИ: Двукратный чемпион НБА Дюрант продолжит карьеру в «Бруклине»

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Звёздный форвард Кевин Дюрант подпишет контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», состав которого он пополнит на правах свободного агента.
СМИ: Двукратный чемпион НБА Дюрант продолжит карьеру в «Бруклине»
  • globallookpress.com

Об этом посредством своей страницы в социальной сети Twitter сообщает инсайдер ESPN Эдриен Войнаровски.

Предполагается, что соглашение между Дюрантом, являющимся двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стейт Уорриорз», и «Нетс» будет рассчитано на четыре года, за которые Кевин заработает в общей сложности $164 млн.

За свою профессиональную карьеру 30-летний Дюрант десять раз приглашался для участия в Матче звёзд НБА, четырежды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и шесть раз включался в первую символическую сборную сезона. Кроме того, форвард является двукратным олимпийским чемпионом и чемпионом мира в составе национальной сборной США.

В настоящее время Кевин восстанавливается после разрыва ахилла, полученного в финальной серии минувшего розыгрыша плей-офф НБА, в которой «Уорриорз» потерпели поражение от «Торонто Рэпторс», и может пропустить сезон-2019/20 целиком.

Ранее сообщалось, что клуб НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» согласовал условия нового контракта со звёздным плеймейкером Дэмьеном Лиллардом.

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