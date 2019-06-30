СМИ: Клуб НБА «Портленд» согласовал условия контракта на $196 млн со звёздным защитником Лиллардом

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» достиг договорённости о подписании нового контракта со звёздным разыгрывающим Дэмьеном Лиллардом.
СМИ: Клуб НБА «Портленд» согласовал условия контракта на $196 млн со звёздным защитником Лиллардом
  • © Hector Acevedo/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что новое соглашение между коллективом из Орегона и Лиллардом вступит в силу летом 2021 года и будет рассчитано на четыре сезона, за которые баскетболист заработает в общей сложности $196 млн.

28-летний Лиллард провёл в составе «Трэйл Блэйзерс» всю профессиональную карьеру, четыре раза приглашался для участия в Матче звёзд НБА и четырежды попадал в различные символические сборные сезона. В минувшем регулярном чемпионате ассоциации защитник отыграл 80 матчей, набирая в среднем 25,8 очка, 4,6 подбора и 6,9 передачи за 35,5 минуты игрового времени.

Ранее сообщалось, что клуб НБА «Бруклин Нетс» подпишет четырёхлетний контракт с плеймейкером Кайри Ирвингом.

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