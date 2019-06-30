ESPN: Ирвинг подпишет с «Бруклином» четырёхлетний контракт на $141 млн

Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг намерен заключить долгосрочное соглашение с «Бруклин Нетс».

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, четырёхлетнее соглашение между «Нетс» и 27-летним защитником будет рассчитано на $141 млн.

Отмечается, что встреча Ирвинга и руководства «Бруклина» пройдёт 30 июня, и стороны намерены в максимально короткие сроки договориться о контракте.

Ирвинг был выбран «Кливлендом» на драфте НБА 2011 года под общим 1-м номером, после чего провёл в составе «Кавальерс» шесть сезонов. С 2017 года он играет за «Бостон». В минувшем сезоне принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата и девяти играх плей-офф, в среднем за игра набирая 23,8 и 14,5 очков соответственно.

Ранее сообщалось, что Карри будет присутствовать на переговорах «Голден Стэйт» с Дюрантом.