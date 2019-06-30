СМИ: «Ювентус» 1 июля объявит о трансфере футболиста «Аякса» де Лигта

Короткая ссылка
Итальянский футбольный клуб «Ювентус» объявит о трансфере защитника голландского «Аякса» Матейса де Лигта в ближайшее время.
СМИ: «Ювентус» 1 июля объявит о трансфере футболиста «Аякса» де Лигта
  • Reuters

Как сообщает Tuttosport, туринцы официально объявят о переходе 1 июля.

По информации издания, чемпионы Италии заплатят за игрока €67 млн. При этом впоследствии возможна выплата бонусов в размере €13 млн.

Защитник уже согласовал с «Ювентусом» пятилетний контракт, а его зарплата составит €8 млн в год. 

19-летний де Лигт является капитаном амстердамского «Аякса», с которым в прошлом сезоне дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее Марчелло Липпи выразил мнение, что де Лигт может стать лучшим трансфером «Ювентуса».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить