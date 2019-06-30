СМИ: «Ювентус» 1 июля объявит о трансфере футболиста «Аякса» де Лигта

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» объявит о трансфере защитника голландского «Аякса» Матейса де Лигта в ближайшее время.

Как сообщает Tuttosport, туринцы официально объявят о переходе 1 июля.

По информации издания, чемпионы Италии заплатят за игрока €67 млн. При этом впоследствии возможна выплата бонусов в размере €13 млн.

Защитник уже согласовал с «Ювентусом» пятилетний контракт, а его зарплата составит €8 млн в год.

19-летний де Лигт является капитаном амстердамского «Аякса», с которым в прошлом сезоне дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее Марчелло Липпи выразил мнение, что де Лигт может стать лучшим трансфером «Ювентуса».