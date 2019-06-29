Липпи считает, что де Лигт может стать лучшим трансфером «Ювентуса»

Бывший главный тренер «Ювентуса», чемпион мира 2006 года во главе сборной Италии Марчелло Липпи поделился мнением о потенциальном новичке клуба, центральном защитнике «Аякса» — Матейсе де Лигте.

«Де Лигт может стать лучшим трансфером «Ювентуса». Он физически силён, обладает отличным футбольным интеллектом, хорошо подкован технически. Я видел множество великих футболистов: Алессандро Неста, Франко Барези, Паоло Мальдини, Чиро Феррара, Фабио Каннаваро, Марко Матерацци. Но я никогда не видел подобного уровня в таком возрасте. С де Лигтом «Ювентус» прибавит в качестве, они смогут достичь любой цели, включая успех в Лиге чемпионов», — цитирует специалиста Tuttosport.

19-летний Матейс де Лигт является капитаном амстердамского «Аякса», с которым в прошлом сезоне дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что футболист «Аякса» де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом».