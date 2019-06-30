Боксёр Гаджимагомедов признался, чувствовал поддержку Путина в финальном бою ЕИ-2019

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Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов признался, что почувствовал поддержку президента России Владимира Путина в финальном поединке на Европейских играх 2019 года в Минске.
Боксёр Гаджимагомедов признался, чувствовал поддержку Путина в финальном бою ЕИ-2019
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«На самом деле лишь в третьем раунде, под конец боя, увидел Владимира Владимировича, почувствовал поддержку. Был очень рад, понимал, что нужно во что бы то ни стало побеждать», — приводит слова Гаджимагомедова ТАСС.

Президент посетил соревнования по боксу во дворце спорта «Уручье» в Минске и посмотрел финальный поединок в весовой категории до 91 кг между россиянином Муслимом Гаджимагомедовым и белорусом Владиславом Смягликовым. Победу одержал российский спортсмен.

Ранее сообщалось, что Дарья Шмелёва стала чемпионкой Европейских игр на велотреке в гите.

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