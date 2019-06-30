Экс-наставник Глушакова по дублю «Локомотива» прокомментировал переход футболиста в «Ахмат»

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Экс-наставник полузащитника Дениса Глушакова по дублю «Локомотива» Ринат Билялетдинов в беседе с ФАН прокомментировал переход футболиста в «Ахмат».
Экс-наставник Глушакова по дублю «Локомотива» прокомментировал переход футболиста в «Ахмат»
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Сейчас у него есть возможность эмоционально перезагрузиться. К тому же, он перешёл в амбициозную команду — к тренеру, которого знает по работе в «Локомотиве», — заявил он.

По словам Билялетдинова, 2008 год, когда Глушаков работал с Рашидом Рахимовым, который в настоящее время возглавляет «Ахмат», сложился для футболиста очень успешно.

Ранее эксперт Евгений Ловчев высказал своё отношение о переходе Глушакова из московского «Спартака» в грозненский «Ахмат».

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