Экс-наставник Глушакова по дублю «Локомотива» прокомментировал переход футболиста в «Ахмат»
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«Сейчас у него есть возможность эмоционально перезагрузиться. К тому же, он перешёл в амбициозную команду — к тренеру, которого знает по работе в «Локомотиве», — заявил он.
По словам Билялетдинова, 2008 год, когда Глушаков работал с Рашидом Рахимовым, который в настоящее время возглавляет «Ахмат», сложился для футболиста очень успешно.
Ранее эксперт Евгений Ловчев высказал своё отношение о переходе Глушакова из московского «Спартака» в грозненский «Ахмат».