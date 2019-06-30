«Локомотив» объявил об уходе футболиста Михалика
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный Twitter железнодорожников.
Игрок выступал за «Локомотив» с 2013 года. С тех пор он провёл за красно-зелёных 106 матчей, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.
Вместе с «Локомотивом» Михалик становился чемпионом России и трижды выигрывал Суперкубок страны.
Ранее вторая команда «Локомотива» забила девять мячей в ворота «Шеффилда» в товарищеском матче.
Настоящий боец, человек с железными нервами, крепкая стена, надежный товарищ.— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.
🚂Всё это – о Тарасе Михалике, который провел в «Локомотиве» шесть последних лет.
Сегодня мы прощаемся с Тарасом, но всегда ждем в Черкизово и благодарим за всё! pic.twitter.com/z5oklNXgMW