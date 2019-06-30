«Локомотив» объявил об уходе футболиста Михалика

Украинский полузащитник московского «Локомотива» Тарас Михалик официально покинул клуб.

Об этом сообщает официальный Twitter железнодорожников.

Игрок выступал за «Локомотив» с 2013 года. С тех пор он провёл за красно-зелёных 106 матчей, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Вместе с «Локомотивом» Михалик становился чемпионом России и трижды выигрывал Суперкубок страны.

Ранее вторая команда «Локомотива» забила девять мячей в ворота «Шеффилда» в товарищеском матче.