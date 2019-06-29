Вторая команда «Локомотива» забила девять мячей в ворота «Шеффилда» в товарищеском матче

Вторая команда московского футбольного клуба «Локомотив» — «Казанка» — одержала разгромную победу над английским «Шеффилдом» в товарищеском матче.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Сапсан Арена» и завершилась со счётом 9:1.

В составе хозяев по дублю оформили Николай Титков (один гол — с пенальти) и Михаил Агеев, а также отличились Виктор Демьянов, Никита Глушков, Николай Поярков, Никита Жёлтиков и Егор Карев. У англичан единственный мяч забил Стюарт Лудлем.

«Шеффилд» является старейшим футбольным клубом мира. До этого английская команда сыграла три матча в турне в России. «Шеффилд» проиграл московским клубам «Торпедо» (0:5) и «Чертаново» (0:7), а также уступил любительскому коллективу ФК КФ (1:2).

Ранее Василий Кикнадзе заявил, что форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан получил серьёзную травму.