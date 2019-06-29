Вторая команда «Локомотива» забила девять мячей в ворота «Шеффилда» в товарищеском матче

Короткая ссылка
Вторая команда московского футбольного клуба «Локомотив» — «Казанка» — одержала разгромную победу над английским «Шеффилдом» в товарищеском матче.
Вторая команда «Локомотива» забила девять мячей в ворота «Шеффилда» в товарищеском матче
  • © pixabay.com

Встреча прошла в Москве на стадионе «Сапсан Арена» и завершилась со счётом 9:1.

В составе хозяев по дублю оформили Николай Титков (один гол — с пенальти) и Михаил Агеев, а также отличились Виктор Демьянов, Никита Глушков, Николай Поярков, Никита Жёлтиков и Егор Карев. У англичан единственный мяч забил Стюарт Лудлем.

«Шеффилд» является старейшим футбольным клубом мира. До этого английская команда сыграла три матча в турне в России. «Шеффилд» проиграл московским клубам «Торпедо» (0:5) и «Чертаново» (0:7), а также уступил любительскому коллективу ФК КФ (1:2).

Ранее Василий Кикнадзе заявил, что форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан получил серьёзную травму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить