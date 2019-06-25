Кикнадзе заявил, что форвард «Локомотива» Фарфан получил серьёзную травму

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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился информацией о состоянии здоровья форварда команды Джефферсона Фарфана.
Кикнадзе заявил, что форвард «Локомотива» Фарфан получил серьёзную травму
  • ©firo Sportphoto/Jürgen Fromme
  • globallookpress.com

«Фарфан пройдёт комплексное обследование, и тогда будем понимать больше. Пока предварительно можно сказать, что всё серьёзно», — цитирует Кикнадзе Sport24.

По предварительной информации, у перуанца отслоение хряща левого колена, при этом срок восстановления может составить от шести до девяти месяцев. Фарфан получил травму, выступая за национальную сборную на Кубке Америки.

Ранее сообщалось, чем завершился групповой этап Кубка Америки.

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