В «Шеффилде» заявили, что клуб хочет подписать контракт с экс-футболистом Савиным

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Президент старейшего футбольного клуба мира — английского «Шеффилда» — Ричард Тимс заявил, что заинтересован в подписании контракта с бывшим российским нападающим, а ныне известным видеоблогером Евгением Савиным.
В «Шеффилде» заявили, что клуб хочет подписать контракт с экс-футболистом Савиным
  • РИА Новости

«Мы ведём переговоры с Савой. Пока никаких подписей поставлено не было, но мы очень хотим пригласить его зимой», — цитирует президента клуба «Спорт-Экспресс».

По его мнению, игрок является профессионалом. Он отметил, что форвард имеет опыт выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ), и этот переход пошёл бы на пользу всем.

«Старейший клуб мира подпишет хорошего футболиста, Савин будет выступать за старейший клуб мира», — добавил Тимс.

Напомним, что Савин сыграл за «Шеффилд» в контрольном матче с московским «Торпедо» (0:5).

Ранее вторая команда «Локомотива» забила девять мячей в ворота «Шеффилда» в товарищеском матче.

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