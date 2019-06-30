Бочарова и Воронина вышли в финал молодёжного ЧЕ по пляжному волейболу

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Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина пробились в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу среди игроков не старше 20 лет (U-20) в шведском Гётеборге.
Бочарова и Воронина вышли в финал молодёжного ЧЕ по пляжному волейболу
  • РИА Новости

В полуфинальном матче россиянки взяли верх над представительницами Испании Даниэлой Альварес Мендосой и Таней Морено Матвеевой со счётом 2:0 (21:19, 26:24).

Соперницами Бочаровой и Ворониной в финале, который состоится вечером 30 июня, станут голландки Раёса Шун и Эми ван Дрил.

Другой российский дуэт — Кристина Кукушкина и Елизавета Лудкова — завершил борьбу за медали соревнований на стадии 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу.

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