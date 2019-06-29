Красильников и Стояновский вышли в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу

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Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.
Красильников и Стояновский вышли в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Это стало известно после победы российского дуэта во второй игре группового этапа над представителями Италии Алексом Раньери и Марко Каминати со счётом 2:0 (21:16, 21:18).

Таким образом, Красильников и Стояновский набрали четыре очка и в случае поражения в предстоящей игре с австрийцами Клеменсом Допплером и Александром Хорстом не опустятся ниже второго места в группе, которое гарантирует участие в плей-офф турнира.

Соперники российских волейболистов по стадии 1/16 финала определятся позднее.

Ранее сообщалось, что российские волейболисты обыграли Аргентину и вышли в «Финал шести» Лиги наций.

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