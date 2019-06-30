Испанский футбольный клуб сменил название на «Плоская Земля»

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Испанский футбольный клуб «Мостолес Баломпье» официально сменил название на ФК «Плоская Земля».
Испанский футбольный клуб сменил название на «Плоская Земля»
  • © pixabay.com

Об этом говорится в пресс-релизе клуба из Мадрида.

Президент «Плоской Земли» Хави Повес объяснил, почему было принято решение о переименовании команды: «Футбол является самым популярным видом спорта и оказывает наибольшее влияние во всём мире. Создание клуба, посвящённого этому движению, является лучшим способом постоянного присутствия в средствах массовой информации. «Плоская Земля» — первый футбольный клуб, чьи болельщики объединены самой важной вещью — идеей».

По итогам прошлого сезона «Мостолес Баломпье» поднялся в четвёртый по силе испанский дивизион.

Ранее Луис Адриано заявил, что «Спартак» не имеет права провести ещё один год без трофеев.

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