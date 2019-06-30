Адриано заявил, что «Спартак» не имеет права провести ещё один год без трофеев

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано высказал мнение, что в нынешнем сезоне команда не имеет права остаться без завоёванных трофеев.

«Да, у нас сохраняется мотивация. На этот сезон она у меня даже выше, чем на предыдущие. В нём нам кровь из носа надо взять титул. «Спартак» просто не имеет права провести ещё один год без трофеев», — приводит слова Адриано «Чемпионат».

Последним на данный момент трофеем, завоёванным красно-белыми, является титул чемпионов Российской премьер-лиги по итогам сезона-2016/17. В последующие два года московский клуб довольствовался лишь бронзой РПЛ — в сезоне-2017/18.

Ранее сообщалось, что Эсекьель Понсе объяснил, почему решил перейти в «Спартак».