Понсе объяснил, почему решил перейти в «Спартак»

Аргентинский нападающий Эсекьель Понсе рассказал, почему решил перейти из итальянской «Ромы» в московский «Спартак».

«Были предложения из Италии и Испании, но называть клубы нет смысла. Больше всего заинтриговало предложение «Спартака» и возможность показать себя тут. Когда со мной связались и описали условия работы, когда я поговорил с представителем клуба, сразу решил: этот путь мне подходит», — приводит слова Понсе Sport24.

Он отметил, что большую роль в окончательном решении сыграло то, что ему пообещали предоставить серьёзную игровую практику.

«Мне тут доверяют, я это чувствую и верю, что буду много играть», — добавил 22-летний футболист.

В прошлом сезоне Понсе выступал за греческий АЕК. В 43 матчах он забил 21 мяч и отдал четыре голевые передачи. Права на футболиста принадлежали «Роме», которая приобрела его в 2015 году у «Ньюэллс Олд Бойз». За итальянский клуб Понсе не сыграл ни одного матча, проведя четыре года в аренде.

Ранее сообщалось, что Зе Луиш прокомментировал слухи о возможном уходе из «Спартака».