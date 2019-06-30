Глава МОК прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр — 2019

Короткая ссылка
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прибыл в Минск, где посетит церемонию закрытия II Европейских игр 2019 года.
Глава МОК прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр — 2019
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Белоруссии, глава МОК, помимо церемонии закрытия, планирует посетить ряд соревнований, таких как спортивная гимнастика, борьба и каратэ.

«Для меня этот визит — знаменательная дата: мой первый визит в Минск состоялся 50 лет назад, когда я был молодым спортсменом и участвовал в юношеском чемпионате мира. У меня очень хорошие воспоминания», — заявил Бах на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Торжественная церемония закрытия Европейских игр состоится 30 июня и начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что стрелок Каменский будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия ЕИ-2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить