Глава МОК прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр — 2019
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Белоруссии, глава МОК, помимо церемонии закрытия, планирует посетить ряд соревнований, таких как спортивная гимнастика, борьба и каратэ.
«Для меня этот визит — знаменательная дата: мой первый визит в Минск состоялся 50 лет назад, когда я был молодым спортсменом и участвовал в юношеском чемпионате мира. У меня очень хорошие воспоминания», — заявил Бах на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Торжественная церемония закрытия Европейских игр состоится 30 июня и начнётся в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что стрелок Каменский будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия ЕИ-2019.