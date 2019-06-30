Глава МОК прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр — 2019

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прибыл в Минск, где посетит церемонию закрытия II Европейских игр 2019 года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Белоруссии, глава МОК, помимо церемонии закрытия, планирует посетить ряд соревнований, таких как спортивная гимнастика, борьба и каратэ.

«Для меня этот визит — знаменательная дата: мой первый визит в Минск состоялся 50 лет назад, когда я был молодым спортсменом и участвовал в юношеском чемпионате мира. У меня очень хорошие воспоминания», — заявил Бах на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Торжественная церемония закрытия Европейских игр состоится 30 июня и начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что стрелок Каменский будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия ЕИ-2019.