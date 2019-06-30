Солуянова завоевала серебро Европейских игр в соревнованиях по боксу

Россиянка Светлана Солуянова заняла второе место в соревнованиях по боксу в весовой категории до 51 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

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В финале 24-летняя Солуянова уступила представительнице Турции — Бусе Чакыроглу. Бронзовыми призёрами стали Габриэла Димитрова из Болгарии и Сандра Драбик из Польши. Ранее сообщалось, что Харитон Агрба завоевал серебро Европейских игр — 2019.