Солуянова завоевала серебро Европейских игр в соревнованиях по боксу
Россиянка Светлана Солуянова заняла второе место в соревнованиях по боксу в весовой категории до 51 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
- © пресс-служба Федерации бокса России
В финале 24-летняя Солуянова уступила представительнице Турции — Бусе Чакыроглу.
Бронзовыми призёрами стали Габриэла Димитрова из Болгарии и Сандра Драбик из Польши.
Ранее сообщалось, что Харитон Агрба завоевал серебро Европейских игр — 2019.
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