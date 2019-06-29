Боксёр Агрба завоевал серебро Европейских игр — 2019
Россиянин Харитон Агрба занял второе место в соревнованиях по боксу в весовой категории до 69 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
- © Martin Poole/moodboard
- globallookpress.com
В финале российский боксёр проиграл британцу Пэту Маккормаку.
Бронзовыми призёрами стали азербайджанец Лоренсо Сотомайор и украинец Евгений Барабанов.
Ранее сообщалось, что Габил Мамедов завоевал серебро Европейских игр в соревнованиях по боксу.
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