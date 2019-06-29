Боксёр Агрба завоевал серебро Европейских игр — 2019

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Россиянин Харитон Агрба занял второе место в соревнованиях по боксу в весовой категории до 69 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
Боксёр Агрба завоевал серебро Европейских игр — 2019
  • © Martin Poole/moodboard
  • globallookpress.com

В финале российский боксёр проиграл британцу Пэту Маккормаку.

Бронзовыми призёрами стали азербайджанец Лоренсо Сотомайор и украинец Евгений Барабанов.

Ранее сообщалось, что Габил Мамедов завоевал серебро Европейских игр в соревнованиях по боксу.

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