Самый ценный игрок сезона в НБА объяснил, почему его евростеп не является пробежкой

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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо во время мастер-класса в Афинах наглядно продемонстрировал, почему его евростеп не является пробежкой.
Самый ценный игрок сезона в НБА объяснил, почему его евростеп не является пробежкой
  • Reuters

В Instagram появилась видеозапись с мастер-класса, во время которого греческий форвард подробно разобрал своё движение и подчеркнул, что оно не является нарушением правил: «Многие говорят, что я делаю пробежку, но это не пробежка».

Евростеп — широко распространённое движение, при котором баскетболист совершает небольшой шаг в одну сторону и резкий широкий — в противоположную. В прошлом многие арбитры трактовали его как пробежку, но в современном баскетболе оно находится в рамках правил.

В прошлом сезоне НБА 24-летний Адетокунбо в среднем за матч набирал 27,7 очка, 12,5 подбора и 5,9 передачи и был признан самым ценным игроком сезона. Его команда стала победителем регулярного чемпионата НБА, а в плей-офф дошла до финала Восточной конференции, где уступила в серии «Торонто Рапторз» со счётом 2:4.

Ранее сообщалось, что Никола Миротич уйдёт из НБА ради выступления в Евролиге.

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