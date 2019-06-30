ESPN: Миротич уйдёт из НБА ради выступления в Евролиге

Испанский форвард Никола Миротич планирует покинуть Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) и подписать контракт с испанской «Барселоной».

Как сообщает ESPN, 28-летний испанец черногорского происхождения после пяти сезонов в НБА решил вернуться в Евролигу. Ожидалось, что он, став свободным агентом, летом 2019 года может подписать контракт в лиге на $12—14 млн в год.

По информации источников, Миротич близок к подписанию контракта с «Барселоной».

Миротич был выбран «Хьюстон Рокетс» на драфте НБА 2011 года под общим 23-м номером, после чего права на него были проданы сначала в «Миннесота Тимбервулвз», а затем — в «Чикаго Буллз», за который он отыграл четыре года. Прошлый сезон он начал в «Нью-Орлеан Пеликанс», а завершал — в «Милуоки Бакс», в среднем за игру набирая 15,2 очка, выполняя 7,4 подбора, 1,2 ассиста и 0,7 перехвата.

С 2008 по 2014 год Миротич играл в Европе за мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Кемба Уокер подпишет четырёхлетний контракт с «Бостоном».