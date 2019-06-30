ESPN: Уокер подпишет четырёхлетний контракт с «Бостоном»

Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер продолжит карьеру в «Бостон Селтикс».

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, соглашение между «Селтикс» и 29-летним защитником будет рассчитано на $141 млн и может быть подписано после 6 июля.

Уокер был выбран «Шарлотт» на драфте 2011 года под общим девятым номером. Его действующее соглашение с «Хорнетс» истекает летом 2019 года, и он станет неограниченно свободным агентом. На протяжении карьеры в среднем за игру набирает 19,8 очка, выполняет 5,5 ассиста, 3,8 передачи, при проценте реализации бросков с поля 41,8%.

Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант намерен рассмотреть предложения четырёх клубов НБА.