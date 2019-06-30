Уэйд высказался о возможном возобновлении карьеры в «Лейкерс»

Бывший защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Дуэйн Уэйд прокомментировал слухи о том, что он может возобновить карьеру в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

В ответ на предложение одного из фанатов в Twitter, о том чтобы Уэйд возобновил карьеру в команде его друга Леброна Джейма — «Лейкерс», 37-летний защитник написал: Если бы и вернулся, то в «Майами», а также посоветовал «Лос-Анджелесу» присмотреться к кандидатуре защитника «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлера.

Nah bro. Let’s kill that rumor now. It would only be for the HEAT! @JimmyButler what’s good 😂😂😂 https://t.co/Va497k4uPt — DWade (@DwyaneWade) 29 июня 2019 г.

Уэйд завершил игровую карьеру после сезона-2018/19. Он был выбран «Майами» на драфте НБА 2003 года под общим пятым номером и провёл в составе «Хит» 14 из 16 сезонов в лиге. Вместе с командой он трижды стал чемпионом НБА.

Ранее сообщалось, что Батлер проведёт переговоры с «Майами» и «Хьюстоном».