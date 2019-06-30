ESPN: Батлер проведёт переговоры с «Майами» и «Хьюстоном»

Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» Джимми Батлер проведёт переговоры с «Майами Хит» и «Хьюстон Рокетс».

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, не исключён вариант, при котором 29-летний защитник, контракт которого истекает 1 июля, подпишет новое соглашение с «Филадельфией», а затем его обменяют в другую команду.

Батлер был выбран «Чикаго» на драфте НБА 2011 года под общим 30-м номером, после чего отыграл за «Буллз» восемь лет. Ещё один сезон он провёл в «Миннесота Тимбервулвз», а в прошлом году присоединился в «Филадельфии». В прошлом сезоне он сыграл в 55 матчах за «Сиксерс», в среднем за игру набирая 18,7 очка, выполняя 5,3 подбора, 4,0 ассиста и 1,9 перехвата, при проценте реализации бросков с поля — 46,1%.

Ранее сообщалось, что Миротич уйдёт из НБА ради выступления в Евролиге.