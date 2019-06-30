«Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону»

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Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и «Аризона Койотс» совершили обмен игроками.
«Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону»
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба лиги, форвард Фил Кессел перешёл в «Аризону», а «Питтсбург» получил нападающего Алекса Гальченюка и защитника Пьера-Оливера Джозефа.

Отмечается, что клуб «Койотс» также получил защитника Дэйна Биркса и пик четвёртого раунда драфта 2021 года.

31-летний Кессел выступал за «Пингвинз» с 2015 года и вместе с командой дважды завоевал Кубок Стэнли. В минувшем сезоне он сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата и четырёх играх плей-офф, записав в свой актив 82 (27+55) и 2 (1+1) очка соответственно.

25-летний Гальченюк выступал за «Аризону» только в прошлом сезоне, перейдя из «Монреаль Канадиенс», и провёл в составе «Койотс» 72 матча, записав в свой актив 41 (19+22) очко.

Ранее сообщалось, что «Торонто» договорился с «Оттавой» об обмене Зайцева.

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