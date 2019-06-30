СМИ: «Торонто» договорился с «Оттавой» об обмене Зайцева

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» достиг договорённости с «Оттава Сенаторз» об обмене российского защитника Никиты Зайцева.

Как сообщает обозреватель TSN Боб Маккензи, в обмен на 25-летнего россиянина «Торонто» получит 25-летнего защитника Коди Сеси.

Отмечается, что в дополнение к Зайцеву «Оттава» может получить ещё одного игрока или драфт-пик.

Зайцев играет за «Тороното» с 2016 года. За это время он провёл 239 матчей, в которых набрал 65 (12 + 53) очков.

Ранее генеральный менеджер «Мейпл Лифс» Кайл Дубас рассказал, что Зайцев может быть обменян в другую команду.