СМИ: «Торонто» договорился с «Оттавой» об обмене Зайцева

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» достиг договорённости с «Оттава Сенаторз» об обмене российского защитника Никиты Зайцева.
СМИ: «Торонто» договорился с «Оттавой» об обмене Зайцева
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Как сообщает обозреватель TSN Боб Маккензи, в обмен на 25-летнего россиянина «Торонто» получит 25-летнего защитника Коди Сеси.

Отмечается, что в дополнение к Зайцеву «Оттава» может получить ещё одного игрока или драфт-пик.

Зайцев играет за «Тороното» с 2016 года. За это время он провёл 239 матчей, в которых набрал 65 (12 + 53) очков.

Ранее генеральный менеджер «Мейпл Лифс» Кайл Дубас рассказал, что Зайцев может быть обменян в другую команду.

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