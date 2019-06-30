СМИ: «Торонто» договорился с «Оттавой» об обмене Зайцева
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Как сообщает обозреватель TSN Боб Маккензи, в обмен на 25-летнего россиянина «Торонто» получит 25-летнего защитника Коди Сеси.
Отмечается, что в дополнение к Зайцеву «Оттава» может получить ещё одного игрока или драфт-пик.
Зайцев играет за «Тороното» с 2016 года. За это время он провёл 239 матчей, в которых набрал 65 (12 + 53) очков.
Ранее генеральный менеджер «Мейпл Лифс» Кайл Дубас рассказал, что Зайцев может быть обменян в другую команду.