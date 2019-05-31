В «Торонто» подтвердили возможность обмена Зайцева
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По словам Дубаса, которые передаёт пресс-служба НХЛ, 27-летний россиянин сам попросил его обменять.
«В детали вдаваться не хочу, пусть это делают, если хотят, Дэн и Никита. Но мы постараемся обеспечить ему свежий старт. Это связано с личными причинами игрока. Я не могу сказать точно, что он покинет команду, но вариант с обменом прорабатывается», — пояснил функционер.
Зайцев не проходил драфт НХЛ. Он перешёл в «Торонто» из московского ЦСКА в 2016 году. В его активе 63 (12 + 51) очка в 223 матчах в НХЛ.
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