В «Торонто» подтвердили возможность обмена Зайцева

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас рассказал, что российский защитник Никита Зайцев может быть обменян в другую команду.
В «Торонто» подтвердили возможность обмена Зайцева
  • ©Gerry Angus/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

По словам Дубаса, которые передаёт пресс-служба НХЛ, 27-летний россиянин сам попросил его обменять.

«В детали вдаваться не хочу, пусть это делают, если хотят, Дэн и Никита. Но мы постараемся обеспечить ему свежий старт. Это связано с личными причинами игрока. Я не могу сказать точно, что он покинет команду, но вариант с обменом прорабатывается», — пояснил функционер.

Зайцев не проходил драфт НХЛ. Он перешёл в «Торонто» из московского ЦСКА в 2016 году. В его активе 63 (12 + 51) очка в 223 матчах в НХЛ.

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