Адриано считает, что Глушаков был лидером «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано рассказал, какие у него остались отношение с бывшим капитаном и полузащитником команды Денисом Глушаковым.

«Всё, что я скажу — так это то, что мы расстались в хороших отношениях. Мы два года играли бок о бок: он был нашим капитаном, нашим лидером, мы как были отличными друзьями, так и остаёмся друзьями. По-другому просто не может быть», — цитирует Адриано «Чемпионат».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. За это время он выиграл в составе красно-белых чемпионат России и Суперкубок страны. 29 июня хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом». Соглашение заключено по схеме «1+1».

Ранее сообщалось, что Глушаков намерен помочь «Ахмату» попасть в еврокубки.