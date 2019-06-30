Адриано считает, что Глушаков был лидером «Спартака»

Короткая ссылка
Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано рассказал, какие у него остались отношение с бывшим капитаном и полузащитником команды Денисом Глушаковым.

«Всё, что я скажу — так это то, что мы расстались в хороших отношениях. Мы два года играли бок о бок: он был нашим капитаном, нашим лидером, мы как были отличными друзьями, так и остаёмся друзьями. По-другому просто не может быть», — цитирует Адриано «Чемпионат».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. За это время он выиграл в составе красно-белых чемпионат России и Суперкубок страны. 29 июня хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом». Соглашение заключено по схеме «1+1».

Ранее сообщалось, что Глушаков намерен помочь «Ахмату» попасть в еврокубки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить